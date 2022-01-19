МИД РФ: Поклонская не будет назначена послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская не будет назначена послом России в Кабо-Верде, это связано с личными обстоятельствами, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде в середине октября.

У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам, — говорится в сообщении.

В беседе с ТАСС Поклонская подтвердила эту информацию. Она сказала, что готова на любую должность, где будет полезна государству.

Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства, — заявила Поклонская.

Ранее генеральная прокуратура Украины направила в суд дело в отношении Поклонской, которую обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Аналогичные обвинения также предъявлены главе Крыма Сергею Аксёнову и ещё шестерым должностным лицам.