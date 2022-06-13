Путин отправил Поклонскую в отставку Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности замглавы Россотрудничества

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Наталья Поклонская

Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ, подписанный главой государства 13 июня, опубликован на портале правовой информации. Этот пост Поклонская занимала с февраля 2022 года.

Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, — говорится в документе.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

Указ о назначении Поклонской на должность замруководителя Россотрудничества был подписан Путиным 2 февраля. В ее обязанности входила защита прав россиян в других странах и управление в сфере культуры.

Осенью 2021 года Поклонская была назначена на должность посла России в Кабо-Верде. Тем не менее она не вступила в эту должность в связи с изменившимися личными обстоятельствами.