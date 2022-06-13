Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ, подписанный главой государства 13 июня, опубликован на портале правовой информации. Этот пост Поклонская занимала с февраля 2022 года.
Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, — говорится в документе.
Указ вступил в силу с момента его подписания.
Указ о назначении Поклонской на должность замруководителя Россотрудничества был подписан Путиным 2 февраля. В ее обязанности входила защита прав россиян в других странах и управление в сфере культуры.
Осенью 2021 года Поклонская была назначена на должность посла России в Кабо-Верде. Тем не менее она не вступила в эту должность в связи с изменившимися личными обстоятельствами.