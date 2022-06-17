Поедем через Донецк: Милонов высмеял визовый режим между Россией и Украиной Милонов о введении Украиной визового режима с РФ: «Нормальный россиянин поедет через Донецк»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

России не стоит вводить визовый режим для граждан Украины в качестве ответной меры, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, это глупое решение президента Украины Владимира Зеленского, а данный вопрос решится сам собой через какое-то время. Сегодня, 17 июня, украинский лидер поддержал идею введения визового режима для граждан РФ

Я уверен, что границ между Россией и Украиной не будет существовать в каком-либо виде в целом. А это просто некий политический шаг Зеленского, направленный на попытку поддержать собственный рейтинг. Глупое решение. Неужели думает Зеленский, что сейчас любой нормальный россиянин захочет поехать на Украину? Нормальный россиянин на Украину проезжает через Донецкую область и освобождает Украину вместе с украинцами от таких, как Зеленский, — сказал Милонов.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крымскому полуострову Тамила Ташева заявила, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации РФ на Украине. Она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.