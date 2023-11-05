Подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил пуск «Булавы» Подводный крейсер «Император Александр III» выполнил испытательный пуск «Булавы»

Фото: МО РФ

Подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщает Минобороны РФ. Этот пуск был последним этапом программы государственных испытаний, его видео публикует РИА Новости.

Новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка, — заявили в Минобороны.

Пуск «Булавы» прошел в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты вовремя достигли цели на полигоне. После пуска баллистической ракеты должно быть принято решение о приеме подлодки «Император Александр III» в состав ВМФ России.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота сообщил, что до конца года состав ВМФ пополнят 12 кораблей. По словам Шойгу, в эксплуатацию в ближайшее время будет принята в том числе ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III». Эта субмарина стала седьмым кораблем проекта 955 и четвертым проекта 955А (09552) «Борей-А». Официальная церемония закладки подводной лодки на стапеле Севмаша состоялась 18 декабря 2015 года.