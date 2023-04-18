Почему Путин привез воинам икону генерала Милютина

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

Совершенно неожиданно для противника Владимир Путин посетил штабы группировок «Днепр» и «Восток». И если судить по официальному комментарию о том, что эти поездки специально не готовились, то можно сделать вывод: любые утечки были абсолютно исключены. В том числе и через разного рода коммуникационные сети, в которых сообщения якобы эффективно перехватывают «слухачи» из американского Агентства национальной безопасности. А потому спецслужбы — от британской MI-6 до украинской СБУ — могли только довольствоваться скупым сообщением наших информагентств.

Цель поездки Путина предельно ясна. Верховный главнокомандующий решил лично убедиться в положении дел на самых опасных направлениях предполагаемого украинского наступления. Поскольку группировка «Днепр» прикрывает херсонское направление, а их коллеги из «Востока» призваны отразить потенциальный удар противника из района Запорожья к Приазовью. А значит, в Кремле вполне серьезно относятся к поступающей из разных источников информации о подготовке к наступлению не то девяти, не то двенадцати свежих украинских бригад при поддержке разноплеменных наемников, готовых занять место в современных натовских танках и БТР. Никакого ироничного отношения к таким планам в наших верхах явно нет.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на встрече с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

Естественно, такой решительный бросок президента фактически на фронт может трактоваться так, что верховный мог быть недоволен предоставляемой ему отфильтрованной на нескольких инстанциях информацией, которая, как уже не раз сообщалось, не совсем соответствовала реальному положению вещей. И, видимо, оказывалась излишне поверхностной и оптимистичной в оценках военной ситуации. Но, с другой стороны, приезд Путина воспринимается как проявление его горячего участия в судьбах бойцов, опровержения многочисленных спекуляций о неких возможных сговорах и компромиссах за спиной действующей армии. Смысл его послания: мы открыты к возможности проведения переговоров, но изначально объявленные цели СВО остаются неизменными.

Среди военных аналитиков, судя по всему, большое удовлетворение вызвало фактически официальное подтверждение присутствия на передовой командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Как следует из скупого официального сообщения, Теплинский лично докладывал президенту в штабе «Днепра». Дело в том, что довольно долго в заинтересованных кругах обсуждалась информация о серьезных расхождениях между Теплинским и тогдашним командующим группировкой. Дескать, главный десантник не был согласен с тактикой, когда его ребят, армейскую элиту, использовали как пехоту для лобовых атак да еще без серьезного огневого прикрытия.

Ходили слухи о том, что реально популярный в наших ударных войсках генерал был отставлен и чуть ли не уволен, насколько якобы резким и не укладывающимся в нынешние каноны субординации был его демарш. Официальные каналы утверждали, что Теплинский просто в отпуске. И вот он снова в строю. Лично докладывает президенту, который отмечает тот факт, что генерал много времени провел непосредственно на передовой. А, значит, вывод из прежних ошибок был сделан. В строю и генерал-полковник Александр Лапин, который в начале кампании также подергался критике и вроде бы несколько месяцев опять-таки провел в отпуске.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и генерал-полковник Александр Лапин

Весьма примечательно, что в пасхальную неделю президент привез военнослужащим списки с иконы, которой, по словам Путина, владел известный русский полководец. Судя по всему, речь шла об образе Спаса нерукотворного, который принадлежал военному министру Российской империи Дмитрию Милютину. Именно под его руководством были учтены уроки неудачной Крымской войны и проведены необходимые структурные и технологические военные реформы. Намек очевиден.