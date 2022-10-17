Петр Толстой заявил о «радужной» угрозе Запада России Вице-спикер Госдумы Толстой назвал ЛГБТ-пропаганду «радужной» угрозой Запада России

Фото: Пресс-служба РФ

Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил в поддержку законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России, указав на «радужную» угрозу, которую Запад использует в качестве инструмента гибридной войны против России, сообщает «Царьград».

По словам Толстого, как представители традиционных религиозных конфессий, так и депутаты от всех фракций и другие представители российского общества сходятся во мнении, что ЛГБТ-пропаганда сегодня является инструментом гибридной войны, которая «ведется против России и наших детей».

Целевая аудитория этой технологии — 33 млн человек — именно такое число граждан до 18 лет сегодня в нашей стране. Это сражение мы не можем проиграть, потому что от него зависит будущее русской цивилизации, — заявил вице-спикер Госдумы.

Толстой также поддержал идею замглавы ВРНС Константина Малофеева называть вещи своими именами, «воздерживаясь от романтизации преступлений», — гомосексуализм, мужеложство, содомия.

Говоря о дальнейших шагах, Толстой пояснил, что после слушаний по проекту закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ принято решение создать рабочую группу для доработки законопроекта и представления его к рассмотрению в Госдуме. По его словам, инициативу внесут и рассмотрят в первом чтении в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Россия была вынуждена выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку ни в Государственной думе, ни в Совете Федерации не нашлось ни одного гея, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В ходе парламентских слушаний, прямая трансляция которых доступна на сайте «Дума ТВ», он рассказал, что вместе со своим коллегой Петром Толстым должен был заполнить формуляр ПАСЕ и направить на заседание представителей ЛГБТ-движения. Им пришлось отказаться.