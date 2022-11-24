Песков: власти Украины имеют все возможности прекратить страдания народа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Власти Украины могут вывести конфликт в нормальное русло и урегулировать его, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Киев имеет все ресурсы, чтобы прекратить страдания мирного населения, передает ТАСС.

Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения, — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20, что намерен убедить Москву и Киев сесть за стол переговоров. По его словам, победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все.

До этого постпред США при НАТО Джулиана Смит заявила, что Вашингтон надеется на переговоры России и Украины, но определять их условия должен Киев. Она подчеркнула, что Белый дом хочет, чтобы Зеленский сам определил условия мирового соглашения, при которых он сядет за стол переговоров с российской стороной. Смит отметила, что при желании РФ «могла бы закончить конфликт завтра».