Песков: следователи из России, ЛНР и ДНР докажут преступления Киева

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Террористические акты и геноцид со стороны украинских военнослужащих по отношению к гражданам Донецкой и Луганской народных республик — вот что является настоящими преступлениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в отношении этих действий следственные органы России, ЛНР и ДНР проводят следственные мероприятия.

Наши следователи, а также следственные органы ДНР и ЛНР выполняют следственные действия. И результатом этой работы призван стать свод доказательств, именно актов, которые граничат с актами терроризма и геноцида в отношении жителей упомянутых республик, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что западные страны закрывают глаза на военные преступления украинских силовиков. Российский лидер предположил, что Запад мог бы способствовать прекращению этих «злодеяний».