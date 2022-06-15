Песков: речи о признании талибов пока не идет

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Речи о признании «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. По его словам, это связано с тем, что есть еще много неурегулированных вопросов.

Пока в настоящий момент речи об этом не идет. Мы об этом неоднократно говорили, — сказал представитель Кремля.

По его словам, давать какой-то прогноз бесполезно. Песков связал это с существующими в Афганистане гуманитарными трудностями, обязывающими несколько стран вступать в «определенные контакты».

В настоящее время Афганистан находится под контролем движения «Талибан», которое предпринимает попытки после многолетней войны восстановить в стране порядок. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия заинтересована в безопасности в Афганистане.