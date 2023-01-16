Песков подтвердил визит Путина в Петербург 18 января Песков: Путин может посетить Петербург 18 января, в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Поездка президента России Владимира Путина в Петербург на 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда может состояться 18 января, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга. Он уточнил, что в честь юбилея пройдут мемориальные мероприятия, передает РИА Новости.

Эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады, будут мемориальные мероприятия, — сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля ранее сообщил, что в графике главы государства есть посещение мероприятий, связанных с годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

18 января планируется зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а также салют у стен Петропавловской крепости. Мероприятия также пройдут в Кировском районе Ленинградской области в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда».

Блокадное кольцо вокруг Ленинграда было прорвано 18 января 1943 года, снабжение осажденного нацистами города улучшилось. Полностью блокада была снята 27 января 1944-го.