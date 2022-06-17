Песков рассказал, как Путин готовится к ПМЭФ Песков: президент России лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин лично участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно, заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин в ходе выступления будет говорить о происходящем в стране и мире, а также о влиянии санкций на российскую экономику.

Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего, — сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, 17 июня Путин будет говорить о влиянии антироcсийских санкций на обстановку в мире, а также расскажет об экономическом развитии страны. Кроме того, у главы государства запланирована вcтреча с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами и с главами стран — участниц форума. В частности, беседа предстоит с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.