Песков ответил на вопрос об ответном визите Путина в КНДР Песков: ответного визита Путина в КНДР пока не планируется

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Дмитрий Песков

В ближайшее время визита в КНДР президента России Владимира Путина пока не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в ближайшее время РФ и Северная Корея будут пытаться договориться об организации межправительственной комиссии, передает РИА Новости.

Ответный визит Путина в Северную Корею не планируется, — сказал Песков.

Путин ранее заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также Путин отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта, а также России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.

До этого в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.

Кроме того, по словам Путина, Ким Чен Ын во Владивостоке осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, которые занимаются биологией моря.