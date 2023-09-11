Песков ответил на вопрос о Навальном Песков — о Навальном: я не хотел бы обсуждать дела заключенных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос об осужденном оппозиционере Алексее Навальном ответил, что не хочет обсуждать дела заключенных, передает РИА Новости. Он также отметил, что уехавшие из РФ рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике.

Для тех, кто стал врагом РФ, наверное, вряд ли найдется место в России, — сказал Песков.

10 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия хочет обменять двух арестованных американцев на пожизненно осужденного россиянина. Речь идет о ветеране морской пехоты США Поле Уилане и репортере Эване Гершковиче, в обмен на которых РФ намерена получить Вадима Красикова. Последний осужден пожизненно за убийство в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Официальные лица в нескольких странах заявили, что возможен обмен российских задержанных в западных странах на иностранцев, содержащихся в России, и на заключенных вроде Алексея Навального. Красикова немецкое правосудие считает связанным с российскими спецслужбами.

В июле президент США Джо Байден утверждал, что серьезно настроен на обмен Гершковича, но не сообщил подробностей. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил в апреле, что Россия рассмотрит возможность обмена только после вынесения приговора по делу журналиста.