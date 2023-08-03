Песков ответил на признания Киева в причастности к атакам на Крымский мост Песков: Россия знала о причастности СБУ к обоим терактам на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

У России была информация о том, что за терактами на Крымском мосту стоит Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, признание секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о причастности СБУ к двум взрывам стало еще одним подтверждением.

Мы об этом говорили и в первый и второй раз. У нас была такая информация. Мы это знали. Лишнее подтверждение, — сказал Песков.

Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что Службы безопасности Украины была причастна к обеим атакам на Крымский мост, совершенным 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. По словам Данилова, украинские военные «поставили под сомнение неприкосновенность» объектов, которые считались в России полностью защищенными. Представитель Собвеза Украины также отметил, что Киев не может атаковать цели в РФ западным оружием, но для применения средств украинского производства таких ограничений нет.

При первой атаке на Крымский мост взорвался грузовик со взрывчаткой, загорелись цистерны железнодорожного состава с топливом, частично обрушились два автомобильных пролета, погибли водитель и три пассажира легковушки, ехавшей рядом с фурой, шофер которой также скончался. При втором теракте Киевом были задействованы два надводных дрона, была повреждена автомобильная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал ребенок.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о разработке планов по повышению безопасности Крымского моста. По его словам, речь идет как о технической, так и физической защите, но реализация этих планов обойдется «не так дорого».