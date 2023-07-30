Путин рассказал о планах по защите Крымского моста Путин: получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что получил планы о повышении безопасности Крымского моста. По словам главы государства. они будут реализованы и это будет видно.

Получил их. Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно, — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Он подчеркнул, что речь идет как о технической, так и о физической защите. По словам главы государства, осуществить задуманное "не так дорого".

Также Путин сообщил, что ВС РФ нанесли ряд ударов по тем местам, откуда направлялись беспилотники и где они производились.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время на Крымском мосту совершается движение автотранспорта в реверсивном режиме по крайне правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй 1 ноября.

После ЧП сообщалось о начале работы нового участка альтернативного маршрута в Крым. Движение на нем контролируется военной полицией и подразделениями Росгвардии. Пропускные пункты работают в штатном режиме.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и мосту через Керченский пролив.