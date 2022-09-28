Песков объяснил, почему Турция отказалась от «Мира» Песков: Турции пришлось отказаться от системы «Мир» из-за давления США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турции пришлось отказаться от использования российской платежной системы «Мир» из-за давления со стороны США, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Вашингтон угрожает вторичными санкциями Анкаре в банковской сфере. По словам Пескова, Россия и Турция будут искать совместные пути выхода из сложившейся ситуации.

Отказ турецких банков от использования системы «Мир» происходит под беспрецедентным давлением США, им угрожают вторичными санкциями. России и Турции необходимо совместно искать пути противодействия давлению США в банковской сфере, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использовать российскую платежную систему «Мир». По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.

Перед этим использовать карты российской платежной системы «Мир» перестали частные банки Турции. На такой шаг, в частности, пошли Isbank и DenizBank. Там сообщили, что подобное решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании в отношении России.

Сообщалось также, что президент республики Реджеп Эрдоган поручил профильным ведомствам проработать альтернативы использованию карт «Мир». По информации СМИ, новая система может быть представлена в течение двух дней.