Песков не стал комментировать досрочное освобождение Улюкаева

Алексей Улюкаев / Фото Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Кремле не комментируют решение суда об условно-досрочном освобождении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос необходимо обсуждать с другими структурами.

Этот вопрос не имеет отношения к администрации президента, — сказал Песков.

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева 27 апреля. В органах прокуратуры и ФСИН отметили его хорошее поведение. Экс-министр в декабре 2017 года был осуждён на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. После освобождения экс-министр не сможет занимать государственных должностей, связанных с «организационно-распределительными и административными функциями». Кроме того, Улюкаеву назначен штраф в размере 130,4 млн рублей.

В Московском районном суде Твери уточнили, что прокуратура и ФСИН не возражали против условно-досрочного освобождения Улюкаева. Сообщается, что с момента вынесения соответствующего постановления по закону должно пройти 10 дней, в течение которых стороны могут его обжаловать. С учётом предстоящих выходных и праздничных дней Улюкаев может выйти из колонии 12 мая.