Песков не подтвердил обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Владимир Путин 30 сентября обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

Нет, не могу [подтвердить эту информацию], — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства ранее сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года, однако точных сроков пока нет. Он добавил, что пройдет и прямая линия с российским лидером, даты которой также предстоит определить.

Впоследствии в российском парламенте не исключили, что президент может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день.

Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.