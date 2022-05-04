Дело в том, что ветераны войны на различных территориях Украины лишены возможности получать какие-то выплаты, пособия и так далее и тому подобное. И поэтому там, где это возможно сделать. Тем более в преддверии Дня Победы обеспечить подобные выплаты — это то, что необходимо, и то, что является нашим долгом. Здесь речь идёт не о российском контроле, речь идёт о ветеранах. И о выплатах им... Это они и называются — единовременные выплаты, — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о причинах включения ветеранов Донбасса и Украины в указ о выплатах.