Песков отреагировал на идею Борреля о трибунале над россиянами Песков: предложившему созвать трибунал против россиян Боррелю стоит посмотреть на преступления Киева

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю следует обратить внимание на преступления «киевского режима» на Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу испанца о создании независимого трибунала для «привлечения россиян к ответственности» за действия на Украине. Пресс-секретарь президента РФ предложил ЕС начать анализировать события с 2014 года. Кроме того, Песков указал, что Боррель не пользуется авторитетом в России, а на его «непозволительные» заявления Москва будет реагировать соответствующим образом.

В целом европейским дипломатам мы хотели бы порекомендовать обратить внимание начиная с 2014 года на преступления украинского режима, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы, — сказал Песков.

Накануне Боррель предложил создать независимый трибунал, чтобы «привлечь россиян к ответственности» за действия на Украине. По его словам, Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому для них следует найти особую юрисдикцию.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «Агрессия» по отношению к действиям РФ, поскольку этому мешают некие юридические причины. Он отметил, что партнеры Киева призывают не cоздавать спецтрибунал в качестве альтернативы МУС. В свою очередь, руководитель правовой секции постоянного представительства РФ при международной организации Сергей Леонидченко заявил, что МУС не имеет никакого отношения к правосудию. Он отметил, что этот суд — почти политический инструмент.