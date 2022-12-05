ООН вступила в переговоры по разблокировке российских удобрений в Латвии «Известия»: ООН вступила в переговоры по разблокировке удобрений России в Латвии

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всемирная организация по запросу Москвы ведет переговоры с Латвией по разблокировке российских удобрений. По данным российского МИД, Ригой заблокировано более 80% российских удобрений, из тех, что находятся в зарубежных портах, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что в латвийском посольстве в России подтвердили ведение переговоров с представителями ООН и Еврокомиссии. В дипмиссии также заявили, что заблокировали удобрения, которые принадлежат подсанкционным предприятиям.

На территории республики заморожены грузы минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, которые контролирует санкционированное лицо, — пояснили в посольстве.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано при этом назвал российские удобрения гуманитарным грузом, на который не распространяются санкции. Опрошенные изданием эксперты считают, что Риге придется пойти на условия ООН и разблокировать всю партию.

Ранее стало известно, что 29 ноября первое судно с российским удобрением вышло из порта Нидерландов в сторону Африки. Об этом рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он уточнил, что сухогруз направляется в Республику Малави через Мозамбик, на его борту 20 тысяч тонн удобрений.