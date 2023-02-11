«Побыть в роли звезды»: океанолог о реакции Путина и ФСО на его дреды Молодой ученый Осадчиев заявил, что Путин не спрашивал у него про дреды

Фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев (слева направо) на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год в Кремле

Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 год океанолог Александр Осадчиев рассказал РИА Новости, как глава государства Владимир Путин и сотрудники ФСО отреагировали на его дреды. По словам мужчины, российский лидер не спрашивал у него про прическу. Что касается сотрудников охраны и протокола, Осадчиев заметил, что они вели себя предельно корректно.

Я думаю, что, естественно, президент знал, кого он видит перед собой. И служба протокола, и охрана в Кремле, все работники — все были максимально корректны, вежливы, все было четко, тема дредов в принципе не затрагивалась, — сказал молодой ученый.

Лауреат президентской премии заметил, что сейчас, в прогрессивном обществе, люди с дредами воспринимаются так же, как и граждане с обычными стрижками. Он признался, что ему было приятно такое отношение в Кремле.

По словам Осадчиева, он рад сходству с героем фильма «Аватар». Он добавил, что интерес к его дредам схлынет довольно быстро.

Может быть, неделя — и я вернусь в повседневную жизнь. Это интересный опыт — побыть в роли «звезды». Но недолго, — подчеркнул он.

Торжественная церемония награждения Путиным была проведена 8 февраля, в День Науки. Осадчиев получил награду за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, которые имеют важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. После церемонии президент поговорил с учеными об их работах.

Ранее Владимир Путин подчеркнул роль российских дипломатических работников в срыве планов стран Запада по изоляции страны. Приоритетами в работе дипломатии российский лидер назвал защиту прав россиян за рубежом и борьбу с неонацизмом.