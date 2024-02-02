«Обломают зубы»: в Госдуме осудили сетевые слухи о Михалкове Депутат Бурляев: у Никиты Михалкова хватает недоброжелателей и завистников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Слухи о том, что в администрации президента проявляют беспокойство относительно якобы усилившегося «могущества» Никиты Михалкова и его «клана», распространяют недоброжелатели и завистники режиссера, считает депутат Госдумы, актер Николай Бурляев. По его словам, подобные публикации в Сети — свидетельство того, что в сфере культуры нарастает борьба.

Сейчас эта борьба обострилась. Поэтому и идут такие ожесточенные нападки на Михалкова. Но те, кто хотел бы укусить Михалкова, обломают зубы. У него есть творческий духовный бронежилет, — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что нападки на семью Михалковых начались еще в советское время. Еще Сергею Михалкову — автору гимна СССР и России — завидовали, что он близок к руководству страны, рассказал Бурляев. По его словам, сейчас эта зависть проявилась вновь, так как народное уважение Михалкова вызывает у недоброжелателей стремление его «подвинуть». Депутат выразил уверенность, что, несмотря на эти старания завистников, Никита Михалков «никуда не денется», так как он уже является фактом российской истории.

Ранее Никита Михалков заявил, что в ответ на блокировку на американском видеохостинге YouTube канала «БесогонТВ» Россия должна поступать зеркально в отношении западных каналов. По словам режиссера, для российского контента есть другие площадки.