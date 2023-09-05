«Нужно нести ответственность»: в МИД России ответили на демарш Пашиняна Захарова: высказывания Пашиняна в адрес России вредят интересам Армении

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует научиться нести ответственность за собственные поступки, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru о критике со стороны Еревана. До этого глава армянского правительства утверждал, что миротворческая миссия в Карабахе якобы провалилась. По словам спикера российского МИД, такая риторика лишь вредит армянским интересам.

Надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных бесконечно и по каждому поводу. Нужно нести ответственность, собственную ответственность и не переваливать, если они считают, вину, собственную ответственность на кого-либо еще. В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны, — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что публичная риторика армянских политических деятелей «похожа на хамство». По ее мнению, этим Ереван «вредит в том числе и населению Карабаха».

Ранее Пашинян утверждал, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Он также усомнился в эффективности миротворческой миссии в Карабахе. По словам премьера, миротворцы должны контролировать Лачинский коридор, но в действительности этого не происходит.