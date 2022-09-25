«Ну, с богом!»: Милонов выстрелил из «Рапиры» в Горловке Момент выстрела Милонова из противотанковой пушки «Рапира» попал на видео

Фото: militaryrussia.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выстрелил из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» в Горловке, сообщает «Mash на Мойке». Telegram-канал опубликовал кадры, запечатлевшие работу парламентария в ДНР. Само орудие, из которого стрелял депутат, было закомуфлировано в кустах.

Ну, с богом! Выстрел! — сказал депутат и дернул за спусковой рычаг.

Ранее Милонов рассказал, что уже принимает участие в боевых действиях, пользуясь своим старым позывным «Густав», который он получил еще в 2014 году. Милонов добавил, что после референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ он планирует вернуться в Москву, чтобы проголосовать в Госдуме за присоединение этих республик к России. Парламентарий сообщил, что он служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее.

До этого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четверо депутатов Госдумы от партии попросили отправить их в зону спецоперации. В их числе глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, Милонов и замглавы комитета по экономической политике Сергей Сокол.