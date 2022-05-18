Новый глава ЛДПР рассказал о будущем партии Слуцкий: тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР не будет

Новый глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что серьёзных изменений в работе фракции не предвидится. По его словам, либерал-демократы будут по-прежнему играть роль конструктивной оппозиции.

Фракция профессионалов, фракция людей, спаянных между собой теми задачами, принципами, подходами, которые остались нам от Владимира Вольфовича. Тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР не будет, мы конструктивная оппозиция, — сказал Слуцкий.

Ранее члены ЛДПР единогласно избрали Леонида Слуцкого новым лидером фракции в Госдуме. С 2011 и до своей смерти фракцией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года.