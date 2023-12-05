«Ничего не получится»: Госдума о призыве к Африке выступить против России Депутат Новиков: Западу не удастся настроить страны Африки против России

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Сирил Рамафоса и Владимир Путин

Страны Африки болезненно реагируют на политику западных стран и с большим пониманием относятся к позиции России и Китая на мировой арене, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который призвал африканские страны выступить против российских и китайских амбиций на континенте. По словам депутата, Европа использует слабые стороны других государств, чтобы настроить их против России.

Ход событий позволяет сегодня всем, кто способен рационально мыслить, осознать тот факт, что Запад пытается в современном мире утвердить новую систему колониализма. Причем теперь, когда мы говорим о Западе, должны понимать, что США и ЕС выступают не как равноправные партнеры, а как центр империалистической глобализации и его периферия. Страны Африки довольно болезненно реагируют на современную западную политику и с большим пониманием относятся к позиции РФ и Китая на мировой арене, — отметил Новиков.

Парламентарий напомнил, как Франция пыталась диктовать свои правила на территории бывших колоний, но ей не дали этого сделать. Он подчеркнул, что страны Африки не хотят повторения ситуации, когда Запад использовал против них экономические и другие инструменты принуждения.

На свои взаимоотношения с Россией они (страны Африки. — NEWS.ru) смотрят сквозь эту призму и нацелены на выстраивание с Москвой долгосрочных отношений, — объяснил депутат.

Ранее Новиков заявил, что Россия и Китай имеют весьма высокий авторитет среди африканских стран. По его словам, особую роль в этом сыграли усилия Советского Союза для освобождения Африки от колониализма.