«Незабываемые годы»: Путин обратился к студентам по случаю праздника Путин поздравил российских студентов и преподавателей с праздником

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Президент РФ Владимир Путин обратился к российским студентам, аспирантам и преподавателям по случаю Дня российского студенчества. По его словам, годы, проведенные в университете, всегда будут незабываемыми. Глава государства поздравил студентов на встрече в Калининградской области, передает ТАСС.

Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей и выпускников. Все мы помним, что мы когда-то учились в университете, в институте. И, конечно, это незабываемые годы, — отметил Путин.

Студенты должны чувствовать себя полноценными участниками процесса развития России, добавил президент. По его словам, для этого необходимо учиться, не жалея сил и времени. Тогда обучающие примут непосредственное участие в технологических изменениях и «психологической революции», добавил Путин.

Ранее студентов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил молодежи, что она проживает прекрасную пору, и пожелал ей реализовать свои таланты в полной мере. Он также напомнил, что Москва является столицей российского студенчества. В вузах и колледжах города в настоящий момент получают образование свыше 900 тысяч человек.