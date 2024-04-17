«С нюансами»: Песков рассказал о подготовке к инаугурации президента Песков: инаугурация президента пройдет с определенными нюансами

Фото: Kremlin Pool

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. 7 мая 2018 года

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с определенными нюансами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в целом же церемония останется стандартной.

В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная. Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем вас информировать об этом, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что такие значимые и символические события, как инаугурация президента, всегда будут рассматриваться врагами России как очередной повод для попыток дестабилизации обстановки. Однако, уточнил он, власти РФ научились бороться с этим. Говоря о мерах безопасности, он добавил, что и без инаугурации принимаются максимальные усилия во всех сферах.

Инаугурация президента после прошедших выборов пройдет 7 мая. Уже на следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства страны.

Накануне председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России во время встречи в Кремле. Глава государства в свою очередь поблагодарил главу ЦИК и всех сотрудников комиссии.