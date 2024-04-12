«Мы научились»: Песков о мерах безопасности перед инаугурацией Путина Песков: инаугурацию могут рассматривать как повод для попыток дестабилизации РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Такие значимые и символические события, как инаугурация президента, всегда будут рассматриваться врагами России как очередной повод для попыток дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, власти РФ научились бороться с этим. Говоря о мерах безопасности, он добавил, что и без инаугурации принимаются максимальные усилия во всех сферах, передает ТАСС.

Сейчас такое время, когда все усилия по обеспечению безопасности и так находятся на максимуме во всех сферах, в том числе по обеспечению информационной безопасности. Попытки вмешательства в наши дела не ослабевают. Хотя, конечно, такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились с этим бороться и этому противостоять, — заявил Песков.

Инаугурация президента России после прошедших выборов пройдет 7 мая. На следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства страны. Закон «О выборах президента РФ» подразумевает, что новый президент России вступает в должность по истечении шести лет со дня инаугурации предыдущего главы государства. При этом нынешний лидер страны Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года.