Стала известна дата инаугурации президента России РИА Новости: инаугурация президента России состоится 7 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инаугурация президента России после предстоящих выборов пройдет 7 мая, рассказал РИА Новости источник в Государственной думе. Согласно его сведениям, на следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства страны.

Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства, — заявил собеседник агентства.

Законопроект «О выборах президента РФ» подразумевает, что новый президент России вступает в должность по истечении шести лет со дня инаугурации предыдущего главы государства. При этом нынешний лидер страны Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ожидаемыми попытки Запада поставить под сомнение легитимность выборов президента России. Он выразил мнение, что остановить русофобию в недружественных странах не представляется возможным. По мнению Пескова, в этой ситуации России следует проявлять последовательность и стойкость.

Вместе с этим член ЦИК Павел Андреев сообщил, что за рубежом открыли 295 участков для голосования на предстоящих выборах президента России. Речь идет о 144 государствах.