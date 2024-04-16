Опубликовано видео вручения Путину удостоверения президента Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий

Фото: kremlin.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России во время встречи в Кремле. Глава государства, в свою очередь, поблагодарил главу ЦИК и всех сотрудников комиссии. По словам российского лидера, работа Центризбиркома крайне важна для государства и его внутренней стабильности.

Спасибо вам большое и всем вашим коллегам: и в ЦИКе, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны и внутренней стабильности государства, — сказал Путин.

Выборы президента в России прошли с 15 по 17 марта. По результатам голосования, Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов. Явка на голосовании составила 77,44% и стала рекордной за новейшую историю страны.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что президентская избирательная кампания в РФ прошла в деловой и правовой сфере. По его словам, эксперты выявили ряд нарушений, но серьезных среди них не было. Особое внимание Гриб обратил на слаженную работу системы дистанционного электронного голосования.