В Общественной палате рассказали, как на самом деле прошли выборы в РФ Гриб: выборы президента РФ прошли без серьезных нарушений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы президента Российской Федерации

Президентская избирательная кампания прошла в деловой и правовой атмосфере, общественное наблюдение на территории России была успешно организовано, заявил в интервью NEWS.ru Заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он подчеркнул, что был выявлен ряд нарушений, но серьезных, по его словам, не было.

Президентская избирательная кампания прошла в деловой и правовой атмосфере. Общественная палата РФ является организатором общественного наблюдения, и, на мой взгляд, на президентских выборах оно прошло успешно на всей территории Российской Федерации. Конечно, был выявлен ряд нарушений, но серьезных не зафиксировано. Тщательную картину мы получим уже после анализа избирательной кампании 2024 года, — сказал Владислав Гриб.

Он также отметил, что команда Ситуационного центра Общественной палаты России работала слаженно и эффективно. Особое внимание Гриб обратил на хорошую работу системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Отдельно хочу сказать о системе ДЭГ. Были предприняты серьезные атаки — около 280 тысяч хакерских атак. Часть из них пришлась на портал голосования, другая — на портал наблюдения за голосованием. К серьезным сбоям в работе это не привело, система полностью справилась, — отметил Гриб.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также заверил, что провокации на избирательных участках не влияют на ход голосования. Он предупредил, что все исполнители акций будут преследоваться по уголовным статьям, в том числе по составам вроде диверсий и терактов. По статье о воспрепятствовании работе УИК можно получить срок до пяти лет, поэтому участники таких акций лишь ломают себе судьбу, резюмировал он.