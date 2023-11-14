Названы товары, которые лучше купить во время ноябрьских распродаж Депутат Гаврилов: в ноябре со скидкой лучше купить мебель, а не гаджеты

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Во время ноябрьских распродаж лучше обратить внимание на мебель или сантехнику, а не на смартфоны или ноутбуки, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий добавил, что перед заказами на маркетплейсах нужно ознакомиться с ассортиментом в офлайн-магазине.

Не стоит принимать поспешных решений, впереди еще новогодние распродажи. Покупайте только то, в чем нуждаетесь. Предварительно изучите цены и наведайтесь в офлайн-магазин, где наверняка дешевле, чем на маркетплейсе. Обратите внимание в «черную пятницу» не на электронику, а например, на мебель, сантехнику, обои и ковры, — отметил Гаврилов.

Ранее Гаврилов заявил, что зависимость цен от участия продавцов в рекламных акциях вроде «Черной пятницы» необходимо законодательно запретить. Он отметил, что крупные маркетплейсы не должны устанавливать стоимость товаров за своих партнеров.

По его словам, иногда маркетплейс предлагает действительно неожиданно низкую цену и покупка окажется «фантастически выгодной», что объясняется использованием онлайн-магазинами доминирующего положения в данной сфере торговли. По мнению парламентария, компании включают в договоры кабальные для продавца условия, в соответствии с которыми продавец безоговорочно соглашается с тем, что площадка в дни акций самостоятельно устанавливает скидки на товары продавца, не спрашивая разрешения.

Ранее психолог Оксана Зиневич посоветовала заранее подготовиться к сезону распродаж, чтобы купить в «черную пятницу» необходимые вещи и не потратиться на ненужные. По ее словам, необходимо составить список действительно нужных покупок и определить для них бюджет.