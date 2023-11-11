В Госдуме призвали запретить спекулировать ценами во время «черных пятниц» Депутат Госдумы Гаврилов: спекуляции на ценах «черных пятниц» нужно запретить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зависимость цен от участия продавцов в рекламных акциях вроде «Черной пятницы» необходимо законодательно запретить, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что крупные маркетплейсы не должны устанавливать стоимость товаров за своих партнеров.

Нужно законодательно исключить зависимость продавцов от «монстров ретейла» в плане ценообразования во время рекламных акций. Кроме того, завышенные якобы первоначальные зачеркнутые цены в «черную пятницу» — это введение в заблуждение. Вопросы обмана потребителя рассматриваются в статье 14.7 КоАП РФ, где предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей за каждое правонарушение, — добавил Гаврилов.

По его словам, иногда маркетплейс предлагает действительно неожиданно низкую цену и покупка окажется «фантастически выгодной», что объясняется использованием онлайн-магазинами доминирующего положения в данной сфере торговли. По мнению парламентария, компании включают в договоры кабальные для продавца условия, в соответствии с которыми продавец безоговорочно соглашается с тем, что площадка в дни акций самостоятельно устанавливает скидки на товары продавца, не спрашивая разрешения.

Малый и средний бизнес попадают в кабальные условия при работе с маркетплейсами из-за невозможности продавать на других площадках, так как поисковики сначала выдают маркетплейсы, если потребитель ищет товар. Предприниматели, которые работают с маркетплейсами, находятся на грани выживания. Получается, что только сама площадка зарабатывает деньги, а предприниматели получают убытки, — подытожил Гаврилов.

Ранее психолог Оксана Зиневич посоветовала заранее подготовиться к сезону распродаж, чтобы купить в «черную пятницу» необходимые вещи и не потратиться на ненужные. По ее словам, необходимо составить список действительно нужных покупок и определить для них бюджет.