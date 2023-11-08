Россиянам рассказали, как не потратить лишнее в «черную пятницу» Психолог Зиневич: подготовка к «черной пятнице» поможет избежать ненужных трат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купить в «черную пятницу» необходимые вещи и не потратиться на ненужные можно, если заранее подготовиться к сезону распродаж, рассказала в беседе с aif.ru психолог Оксана Зиневич. По ее словам, необходимо составить список необходимых покупок и определить для них бюджет.

Большинство покупок в дни распродаж делают импульсивно. А важное, наоборот, теряется. <...> Если составить вовремя список и определить бюджет, можно не забыть про действительно важные покупки и вовремя остановиться, не потратив лишнего, — подчеркнула эксперт.

Она посоветовала примерить одежду заранее — это позволит уточнить свой размер, а также понять, что подходит по фигуре. Тогда в день распродажи можно будет просто взять нужную вещь с вешалки, оплатить ее и продолжить шопинг. То же касается и техники: можно заранее изучить отзывы на интересующие модели, узнать их слабые места и мнения профессионалов.

Чтобы деньги не оказались потраченными зря, психолог порекомендовала в день распродажи проверить корзину перед тем, как идти на кассу.

От импульсивных покупок помогают остановки. <...> Перед кассой лучше проверить, все ли в корзине можно использовать сразу после покупки, и действительно ли вещь необходима, или ее хочется купить из-за скидки, — объяснила психолог.

Кроме того, важно не попасться на уловку продавцов, поднимающих цену перед распродажей, чтобы скидка была внушительнее, добавил в беседе с изданием доктор экономических наук Расул Мусаев. По его словам, чтобы не переплачивать, выяснять цену на приглянувшийся товар нужно заранее на сайте магазина или на интернет-площадке по сравнению цен. Так получится выяснить, правда ли продавец снизил цену в честь «Черной пятницы» или поднимал ее, чтобы сделать фейковую скидку. Также можно изучить правила магазинов на проведение акций и практику кэшбеков.

Если вы угадаете с ассортиментом, <...> торговым центром и банком, то получите двойную выгоду от акции, — отметил специалист.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский назвал искусственное завышение цен одной из уловок продавцов, заставляющих покупать больше товаров. Специалист уточнил, что после поднятия стоимости до максимума покупателю предложат существенную скидку, из-за чего он будет думать, что приобрел товар по выгодной цене.