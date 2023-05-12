Названы имена фигурантов сделки по обмену заключенными РФ и США Депутат Бутина назвала осужденного за киберпреступление Селезнева кандидатом для обмена с США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эван Гершкович

Основным российским кандидатом в рамках обмена заключенными с США может стать осужденный за киберпреступление Роман Селезнев, сообщила Lenta.ru член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, сегодня в американских тюрьмах находится немало российских граждан.

Список немалый. Прежде всего в нем присутствует Роман Селезнев, который находится в заключении в США уже больше десяти лет. Напомню, ему дали 35 лет за так называемое киберпреступление. Это было одно из первых дел по киберпреступности в отношении так называемых русских хакеров в США, — рассказала Бутина.

Издание добавляет, что американскими фигурантами сделки по обмену заключенными скорее всего станут бывший морской пехотинец Пол Уилан и журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. В связи с этим в США допускают возможность ограниченного снятия антироссийских санкций.

Уилан был осужден в России за шпионаж в 2018 году и в настоящее время отбывает наказание в мордовской колонии. Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге также по подозрению в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая. Он свою вину отрицает.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не будут комментировать сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций в рамках сделки по обмену заключенными.