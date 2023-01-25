Названа категория россиян, у которой обязательно будут брать пробы ДНК Госдума приняла закон об обязательном сборе ДНК у осужденных и подозреваемых

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Госдума приняла закон об обязательном сборе ДНК у осужденных и подозреваемых. Согласно тексту документа, собирать геномную информацию (биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты) предполагается также при административном аресте.

Законопроект внесли в Думу в начале ноября 2020 года. Ранее были отклонены поправки депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного, предложившего сократить круг лиц, у которых собирают информацию, до подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительно собирать биометрические данные у граждан. Законом также запрещается любая дискриминация в отношении людей, отказавшихся сдавать биометрию.

Ранее зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявлял, что возможностью сдать свою биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС) пользуется мало россиян, так как они не уверены в надежности хранения этих данных. Он напомнил, что в России нет регулятора, который обеспечивал бы безопасность хранения клиентских баз данных.