Названы причины непопулярности услуги сдачи биометрии Член ТПП Аитов: россияне не сдают биометрию из-за сомнений в надежности хранения этих данных

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Возможностью сдать свою биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС) пользуется мало россиян, так как они не уверены в надежности хранения этих данных, рассказал зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. Он напомнил, что в России нет регулятора, который обеспечивал бы безопасность хранения клиентских баз данных, пишет РИАМО. Также эксперт добавил, что передача данных в ЕБС без согласия клиента после 30-дневной задержки рассчитана на то, что эта база будет пополняться в любом случае за счет тех клиентов, которые забыли отказаться заранее.

Невысокую активность граждан можно понять — они не рассчитывают на надежность хранения своих биометрических данных. Я напомню, до сих пор у нас нет регулятора, который бы отвечал за любые клиентские базы данных, хранящиеся не только в банках, но и у телеком-операторов и других провайдеров услуг. Неслучайны поэтому и многочисленные хищения и утечки в том числе по этой причине, — рассказал Аитов.

Также специалист отметил, что сдача биометрии в ЕБС создает дополнительные риски для россиян, так как ограничивает их возможности в выборе профессии. Например, при приеме на работу в правоохранительные органы это может оказаться отрицательным фактором.

Госдума ранее приняла закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи. Отмечается, что россиянам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных. Также вводится запрет на хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги».