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20 июля 2025 в 21:06

Над российскими регионами перехватили еще девять дронов ВСУ

МО: силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Четыре дрона сбили над Брянской областью, два — над Калужской областью, по одному — над Московским регионом, Белгородской и Смоленской областями.

В период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Днем 20 июля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотников. В ночь на 20 июля перехватили и уничтожили еще 93 БПЛА. Из них 19 — над территорией Московского региона.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще одного дрона ВСУ, летевшего на столицу. Он стал 11-м по счету за день.

На фоне атак ВСУ в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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