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Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 18:53

ВСУ атаковали Россию десятками дронов весь день

Минобороны: силы ПВО сбили 37 дронов над территорией России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили днем 20 июля над российскими регионами 37 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о периоде с 12:00 до 17:40 мск.

Так, 10 БПЛА сбито над территорией Калужской области, по восемь дронов — над территорией Смоленской области и Московского региона, в том числе речь идет о беспилотниках, летевших в сторону Москвы. Кроме того, шесть летательных аппаратов нейтрализованы в Брянской области, еще три — над Тульской областью и два — над территорией Орловской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что российские противовоздушные силы уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Информация о наличии пострадавших не приводится. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Тогда же губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что подразделения ПВО Минобороны отразили воздушную атаку беспилотников на регион. По его словам, были уничтожены три дрона ВСУ.

В ночь на 20 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, передало Минобороны РФ. Из них 19 — над территорией Московского региона, уточнили в ведомстве.

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