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20 июля 2025 в 16:48

ВСУ пытались атаковать российский регион тремя дронами

Губернатор Миляев: ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Тульской областью

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Подразделения ПВО Минобороны отразили воздушную атаку беспилотников на Тульскую область, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, были уничтожены три дрона ВСУ.

Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано <...>. В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что российские противовоздушные силы уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Информация о наличии пострадавших не приводится. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 20 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, передало Минобороны РФ. Из них 19 — над территорией Московского региона, уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов нейтрализовано над Брянской областью — 38. Еще 11 беспилотников ликвидировано над территорией Калужской области, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями. Кроме того, три дрона сбито над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Рязанской областями.

Тульская область
ПВО
атаки ВСУ
Дмитрий Миляев
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