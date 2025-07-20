ВСУ пытались атаковать российский регион тремя дронами

Подразделения ПВО Минобороны отразили воздушную атаку беспилотников на Тульскую область, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, были уничтожены три дрона ВСУ.

Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано <...>. В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что российские противовоздушные силы уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Информация о наличии пострадавших не приводится. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 20 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, передало Минобороны РФ. Из них 19 — над территорией Московского региона, уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов нейтрализовано над Брянской областью — 38. Еще 11 беспилотников ликвидировано над территорией Калужской области, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями. Кроме того, три дрона сбито над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Рязанской областями.