В Госдуме предложили дать отсрочку от армии молодым сотрудникам оборонки Депутат Нилов: сотрудникам оборонных предприятий нужно дать отсрочку от армии

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Молодым сотрудникам оборонных предприятий следует дать отсрочку от армии, с таким предложением выступили депутаты от ЛДПР. В разговоре с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что это позволит преодолеть кадровый голод.

В Татарстане я встречался с представителями порохового завода, старейшего предприятия региона. У завода большие заказы, он работает в три смены и испытывает кадровый голод, как и другие подобные заводы страны, — пояснил парламентарий.

Во время общения с руководством предприятия была сформулирована данная инициатива. В случае принятия поправок отсрочку от армии смогут получить выпускники вузов, колледжей и техникумов, которые устроились на заводы, занимающиеся созданием боеприпасов и спецхимии. Среди должностей, которым хотят предложить отсрочку, числятся работники, занятые разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее заявил, что военно-промышленный комплекс передает положительные импульсы на другие отрасли экономики. Это положительно влияет на динамику российской экономики в целом.