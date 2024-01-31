Аналитик назвал главный драйвер роста российской экономики Аналитик Беляев: экономика России движется вперед за счет ВПК

Положительную динамику российской экономики обеспечивает военно-промышленный комплекс (ВПК), рассказал в беседе с «360» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, ВПК передает положительные импульсы на другие отрасли экономики.

В России нормализация показателей происходит в основном за счет импульса в военно-промышленном комплексе. <...> Особенности комплекса заключаются в том, что он — потребитель огромного количества товаров: топливо, сталь, текстиль, продовольствие, химическая продукция и так далее, — пояснил экономист.

Кроме того, по его словам, драйверами экономического роста традиционно являются сельское хозяйство, в частности, в сфере экспорта зерна, а также экспорт сырья от высокотехнологичных добывающих компаний и комплексов.

При этом, как отметил эксперт, экономический рост мог бы быть и выше, однако его сдерживает жесткая кредитно-денежная политика, проводимая финансовыми властями страны. По мнению Беляева, в условиях высокой ключевой ставки бизнес не в состоянии активно наращивать производство. Однако совокупность положительных факторов определили устойчивость российской экономики к западным санкциям и ее движение вперед, резюмировал аналитик.

Ранее Михаил Беляев заявил, что Банк России считает правильным свой курс денежно-кредитной политики, в соответствии с которым современные инфляционные процессы вылечиваются только с помощью высокой ключевой ставки. Экономист предположил, что Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года под давлением общественности.