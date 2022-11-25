Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» подводной лодкой «Магадан». Дальность стрельбы составила более 1000 километров.
На кадрах видно, как «Магадан» проходит под Русским мостом во Владивостоке и выходит в Уссурийский залив. После этого происходит два пуска ракет: первая наносит удар по щиту-мишени, имитирующей надводный корабль противника, вторая — по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.
Показан пульт управления с горящей зеленой кнопкой «залп разрешен», на котором один из военных откидывает защитный колпачок и нажимает красную кнопку. После этого из-под воды в воздух поднимается ракета и ложится на курс.
Известно, что подводная лодка прибыла в пункт базирования во Владивосток в октябре 2022 года. Она совершила переход из Санкт-Петербурга, где была создана в период с 2019 по 2021 год на Адмиралтейских верфях.
Ранее Минобороны показало видео ударов Су-25 по позициям ВСУ. В результате были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.