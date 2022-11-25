МО России показало кадры пуска «Калибров» подводной лодкой «Магадан»

Фото: Министерство обороны РФ

Пуск ракеты «Калибр» с борта подводной лодки

Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» подводной лодкой «Магадан». Дальность стрельбы составила более 1000 километров.

На кадрах видно, как «Магадан» проходит под Русским мостом во Владивостоке и выходит в Уссурийский залив. После этого происходит два пуска ракет: первая наносит удар по щиту-мишени, имитирующей надводный корабль противника, вторая — по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Показан пульт управления с горящей зеленой кнопкой «залп разрешен», на котором один из военных откидывает защитный колпачок и нажимает красную кнопку. После этого из-под воды в воздух поднимается ракета и ложится на курс.

Известно, что подводная лодка прибыла в пункт базирования во Владивосток в октябре 2022 года. Она совершила переход из Санкт-Петербурга, где была создана в период с 2019 по 2021 год на Адмиралтейских верфях.

Ранее Минобороны показало видео ударов Су-25 по позициям ВСУ. В результате были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.