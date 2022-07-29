МО РФ: ВСУ готовят провокацию со взрывом моста в Новопавловке

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие ВСУ

Вооруженные формирования Украины заминировали автомобильный мост через реку Соленая в Новопавловке Днепропетровской области с целью его дальнейшего подрыва и последующего обвинения Вооруженных сил России и ДНР в якобы неизбирательных атаках, заявил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию. Там еще раз напомнили, что союзные силы не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Накануне штаб Минобороны сообщил, что военные ВСУ заминировали дамбу городского водохранилища в Артемовске Донецкой Народной Республики. Представители штаба предупредили, что в случае подрыва объекта под водой могут оказаться жилые кварталы города, взрыв также может привести к повреждению местного водопровода, канализации и очистных сооружений. Представители ведомства указали, что ВСУ планирует «по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ» обвинить Россию в ударах по гражданской инфраструктуре.