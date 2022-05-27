Мишустин рассказал, сколько уехавших IT-специалистов вернулись в Россию Мишустин: в Россию вернулись около 85% уезжавших IT-специалистов

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

В Россию вернулись около 85% IT-специалистов, покинувших страну после начала спецоперации на Украине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России». Ранее Минцифры сообщали, что в страну вернулись примерно 80% россиян.

Кстати, скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно, — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего страшного в том, что часть российских программистов переехала в Армению. Глава государства подчеркнул, что отъезд специалистов из России — это вызов, который даёт понять, что в стране необходимо создавать лучшие условия для тех, кто уезжать не стал. Он отметил, что Россия начала концентрировать свои экономические, финансовые и административные ресурсы на прорывных направлениях.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев со ссылкой на данные сотовых операторов отметил, что в страну вернулись 80% по каким-либо причинам уехавших россиян. Он предположил, что на их решение повлияли льготы для специалистов IТ-сферы.