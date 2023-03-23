Мишустин пообещал рассмотреть предложение Володина о запрете вейпов

Фото: shutterstock.com

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в правительстве изучат предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете электронных сигарет, передает РИА Новости. О своем предложении Володин напомнил в ходе отчета правительства перед Госдумой. Он пояснил, что запрет вейпов защитит здоровье будущего поколения.

Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно, — заявил Мишустин.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко одобрительно прокомментировал инициативу, заявив, что его ведомство поддерживает мероприятия, которые увеличивают ожидаемую продолжительность жизни граждан.

Ранее с поддержкой инициативы выступили в Роспотребнадзоре. Там заявили, что поддерживают любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в феврале назвал полный запрет вейпов неэффективной мерой. Он настаивает, что подходить к решению проблемы курения комплексно и планомерно. По его словам, при запрете электронных сигарет часть их потребителей всего лишь перейдут на обычный табак. Парламентарий также выступил за повышение ответственности для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в потребление никотина, в том числе через продажу вейпов в интернете.