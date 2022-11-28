Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства России в Гродно

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в городе Гродно на западе Белоруссии. Расходы на открытие и содержание консульства предусмотрены за счет бюджетных денег, выделяемых на нужды МИД России, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе.

Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Гродно, — сказано в распоряжении.

В то же время визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск, назначенный на 27–28 ноября, будет перенесен в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ. О новых сроках будет объявлено позже.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Михаила Галузина заместителем главы министра иностранных дел РФ. Ранее Галузин занимал пост посла России в Японии.