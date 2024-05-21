Минюст расширил список нежелательных организаций в России Минюст РФ признал нежелательной организацией украинский фонд «Вернись живым»

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Министерство юстиции России добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, украинский международный благотворительный фонд «Вернись живым» (Мiжнародний благодiйний фонд «Повернись живим»), следует из материалов на сайте ведомства. Также в список внесено эстонское движение за независимость Карелии Stop Occupation of Karelia.

Аналогичное решение принято в отношении американской неправительственной организации Freedom House. Ранее Генпрокуратура пояснила, что деятельность этой организации имеет антироссийскую направленность.

В апреле список нежелательных организаций пополнил Фонд Бориса Немцова за свободу, основанный дочерью политика. В перечень тогда же вошла украинская организация «Центр гражданских свобод» (Center for Civil Liberties), фонд имени Фридриха Науманна за свободу.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее сообщил о готовности к внесению поправок в КоАП и Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в деятельности иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что уже имеется положительный отзыв кабмина, кроме того, поправки в Уголовный кодекс поддержал Верховный суд.